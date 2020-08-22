شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يدعو طالب اختبارات التربية الرياضية للحضور لمكتبه: أرفض التنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ دعوة الطالب أحمد عمر , طالب إختبارات كلية التربيه الرياضيه وصاحب بوست(أنا قبيح) للحضور لمكتبه.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ إنه فور علمه بواقعة الطالب، تم التواصل مع الدكتور عبدالحليم عكاشه، عميد كلية التربيه الرياضيه بالجامعه للوقوف على ملابسات الواقعه ووجه بنشر بيان توضيحي بخصوص الواقعة.

كما وجه رئيس الجامعه عميد الكليه بالتواصل مع الطالب للحضور للجامعه باكر السبت لإيضاح الحقائق وبحث تظلمه، وأكد إستعداد الجامعه فور التحاق الطالب بإحدي كلياتها تقديم أقصي خدمه طبيه ممكنه له وعلي نفقة الجامعة.

كما أكد رئيس الجامعه أن مجتمع الجامعه يرفض جملة وتفصيلا مبدأ التنمر موضحا أن الجامعه بها طلاب من ذوي الهمم وهم جزء عزيز جدا لدينا من طلاب الجامعه، وإدارة الجامعه حريصه على تقديم كل سبل الرعايه لهم, وأن مكتبه مفتوحا لإستقبالهم في أي وقت.

كما أوضح أن كلية التربيه الرياضيه لها إختبارات قدرات ذات طبيعة خاصه وموحده على مستوي الجمهوريه ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كامله وتجري الإختبارات تحت إشراف لجان من المجلس الأعلي للجامعات، كما أكد دسوقي ضرورة غرس قيم الإنتماء والمواطنه والولاء والبذل والتضحيه لدي الطلاب من أجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية.

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