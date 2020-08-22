شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة اليوم فى351 لجنة سير بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة فى 351 لجنة سير بمختلف المحافظات، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت أول أمس الخميس غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.

وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:

١-تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

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٢- أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

٣- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

٤- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.

٥- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.