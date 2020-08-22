أخبار مصر | شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، على مختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة وشمال الصعيد يشهد طقسا مائلا للحرارة.

وليلا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون لطيفا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع ظهور شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة مثيرة علي للأتربة على والسواحل الشمالية جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة على غرب البحر المتوسط، وخليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة على شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق الجنوبية.

وتوقعت الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة إلى 80%، ما يرفع من درجه حرارة الجو بوجه عام.

وحذرت الهيئة المواطنين من الخروج، وذلك حرصا علي سلامتهم.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33

Advertisements

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 33