شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الفشن: رفع 21 طن قمامة ورش وتعقيم سوق وإيقاف اعمال بناء مخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،رفع كمية 21طن قمامة وإرسالها إلى مصنع التدوير بسمسطا، بالإضافة إلى نظافة ورفع أتربة من على طريق بني صالح محمود كامل وطريق ابسوج الوكلية مارا بعزبة يعقوب.

وقال محمود سعد، رئيس مركز ومدينة الفشن، انه تم صيانة الكشافات بنجع موسي وأبوشراقي، علاوة على رش وتعقيم مكان سوق القريه، في حين قامت الوحدة المحلية بقرية تلت بإيقاف أعمال بناء وازالة التشوين والإشراف على زراعه الأرض بقريه ماركو على مساحه٤ قراريط.