- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الفشن: رفع 21 طن قمامة ورش وتعقيم سوق وإيقاف اعمال بناء مخالف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ،رفع كمية 21طن قمامة وإرسالها إلى مصنع التدوير بسمسطا، بالإضافة إلى نظافة ورفع أتربة من على طريق بني صالح محمود كامل وطريق ابسوج الوكلية مارا بعزبة يعقوب.
وقال محمود سعد، رئيس مركز ومدينة الفشن، انه تم صيانة الكشافات بنجع موسي وأبوشراقي، علاوة على رش وتعقيم مكان سوق القريه، في حين قامت الوحدة المحلية بقرية تلت بإيقاف أعمال بناء وازالة التشوين والإشراف على زراعه الأرض بقريه ماركو على مساحه٤ قراريط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,148
-
تعافي
64,318
-
وفيات
5,231
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة الفشن: رفع 21 طن قمامة ورش وتعقيم سوق وإيقاف اعمال بناء مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.