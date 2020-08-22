شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتفتيش على معدية قويسنا والتأكد من توافر الشروط بها في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا ض بالمرور المفاجئ على المعدية التي تعمل على فرع النيل دمياط بين قرية كفرميت العبسي بمركز قويسنا وبين مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية للتأكد من توافر مهمات السلامة والصحة المهنية وادوات الوقاية والامان وصحة وسريان التراخيص حفاظا على أرواح المواطنين. واكد النمر أنه تم التفتيش على وجود ترخيص للمعدية واستمراريته والتاكد على وجود مهمات النجاة حيث يوجد عدد 16 لايف جاكيت وعدد 8 طوق نجاه فيبر جلاس وعدد 3طفاية حريق عبوة 6كيلو والتنبيه على قائد المعدية بالالتزام بالحمولة القانونية للمعدية اثناء المرور وتنبه على رئيس الوحدة المحلية بميت بره التابع لها قرية كفر ميت العبسي بالمرور الدوري على المعدية حفاظا على ارواح المواطنين . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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