شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطرق ببني سويف يرد على شكوى بوجود فتحة أسفل نزلة كوبري النيل العلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، انه بشأن شكوى بعض الموطنين من الفتحة اسفل نزلة كوبري النيل من ناحية الشرق فقد تمت دراسة هذا الموضوع، حيث أن هذه الفتحة تؤدي للدخول إلى دير العذراء وهي مدخل مهم.

وأضاف: كما أنه يوجد قريه بالكامل وفلاحين يمروا من الجانب إلى الجانب الاخر ولتلافي سلبياتها تم غلقها وتم وضع حواجز حديد مقفله والتى يتم فتحها فقط في الزيارات المهمة، ويقوم الأهالي بتكسيرها وفتحها والمرور منها.

وتابع: "قمنا بغلقها تماما قامت الاهالي بفتحها ثم تم غلقها بالحواجز الخرسانيه الثقبله قامت الاهالي بتكسير جزء من جانبها في الجزيره الوسطي والمرور منها، وعلى هذا الحال، وستم دراسة حلول أخرى رغم صعوبة ذلك".