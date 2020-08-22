شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: المواطن هو من يحدد قيمة فاتورة الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.

ووجه حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” بعض النصائح الهامة للمواطنين لضمان الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة الفاتورة الجديدة التى بدأ تطبيق الأسعار الجديدة عليها منذ أول يوليو الماضى التى تم الإعلان عنها منذ يونيو الماضى.

وأوضح حمزة أن هناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة شهر يوليو والتى تعتبر أول فاتورة بالأسعار الجديدة.

وفيما يلي بعض الخطوات لترشيد الاستهلاك

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- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا

-الحرص على إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية

- استبدال اللمبات العادية بلمبات اللمبات الموفرة للطاقة

- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة

- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط

- يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف

- افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام

كما نصح بعدم ترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.