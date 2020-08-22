شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. حي العرب ببورسعيد يخلي شاطئ البحر من الأهالي ويصادر سماعات مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد، الحملة المشكلة من ادارات الاشغالات- الأملاك- شؤون البيئة- المتابعة- الشؤون القانونية- الرخص، لإخلاء قطاع شاطئ البحر الذي يقع في نطاق الحي من مئات المواطنين الذين توافدوا عليه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كل شواطئ الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إخلاء الشاطئ من المواطنين ورفع إشغالات بطول الكورنيش المطل على الشاطئ ورفع إشغالات الكافتريات المخالفة مثل الكراسي والتربيزات والشماسي الموضوعة في غير المساحة المخصصة ورفع السماعات وآلات الصوت الغير مرخصة وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين