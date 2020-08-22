شكرا لقرائتكم خبر عن «أسس كتابة الإعلانات».. الكتاب الأول من نوعه في عالم الإعلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر مؤخراً كتاب «أسس كتاب الإعلانات» من تأليف صاحب ومؤسس «كوبي أرابيا» منور ج. محمد.

ويتناول الكتاب قواعد وأسس كتابة الإعلانات وأهداف النص الإعلاني وكيفية تحقيقها بنجاح. يعلمك كتابة النصوص الإعلانية المختلفة للتلفزيون والراديو والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر والانستغرام). يمنحك الكتاب الأدوات اللازمة لفهم جمهورك المستهدف واستخدام تقنيات علم النفس للتأثير على جمهورك، فضلاً عن اختيار الأسلوب المناسب لمخاطبته.

مؤلف الكتاب هو كاتب إعلانات منذ أكثر من 15 عاماً. حائز إجازة في الإعلام- اختصاص الإعلان- من الجامعة اللبنانية. عمل منذ عام 2003 في عدّة وكالات إعلانية متعددة الجنسيات بين بيروت ودبي. أسّس في عام 2014 وكالة كوبي أرابيا لكتابة الإعلانية والترجمة الإبداعية، حيث تحظى بشبكة عملاء على امتداد العالم العربي. علاوة على ذلك، يعمل كمستشار إبداعي للعلامات التجارية العالمية التي ترغب بدخول سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تكمن أهمية الكتاب في أنه الأول من نوعه حول كتابة الإعلانات في العالم العربي، إذ يستقي الكاتب من تجربته- حوالي خبرة عقدين- في المنطقة ويضعها بين أيدي طلاب الإعلانات في الوطن العربي والمبتدئين في المجال، وذلك كي لا يقعوا في الأخطاء التي وقع فيها ويبلغون مبلغاً حسناً في هذه المهنة النافعة.

وجديرٌ بالذكر أن المستفيدين من هذا الكتاب هم طلاب كليات الإعلام والتسويق في العالم العربي، إضافة إلى العاملين في مجال الإعلانات من كتّاب إعلانات، ومترجمين إبداعيين، ومصممين جرافيك، وتسويق إلكتروني وغيرهم من المهنيين.

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