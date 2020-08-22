شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيدة في انهيار سقف عقار قديم بحى الجمرك غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت سيدة في انهيار سقف عقار قديم، مأهول بالسكان، مساء الجمعة، بشارع الجزيري بحي الجمرك غرب الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الجمرك اخطارا من الاهالى يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 12 بشارع الجزيري، ووجود مصاب.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى الموقع رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين، مأهول بالسكان، وانهيار سقف الطابق الثاني، ما أسفر عن إصابة سيدة، بإصابات طفيفة وتم علاجها بموقع الحادث.

تم وضع حواجز حديدية حول العقار، وفتح الطريق أمام المارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى المستشار محمد انور رئيس نيابة الجمرك لمباشرة التحقيق.

يشار إلى ان منطقة الجمرك شهدت الاسبوع الماضى انهيار عقارين، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين بينهم طفل عمره 12 سنة.

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