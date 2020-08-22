شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة وزارة الزراعة لطرق الرى والتسميد ومكافحة محصول التين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 "، عدد التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعي، نشرة باهم التوصيات الواجبة على مزارعى التين خاصة طرق التسميد والمكافحة، مراعاتها، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وجاءت التوصيات التى أعدها معهد بحوث البساتين، كالتالي:

-أولاً: بعض النقاط التى يجب مراعاتها بصفة عامة:

-المحافظة على انتظام عملية الرى للحصول على ثمار خالية من التشقق.

- التخلص من الحشائش الموجودة حول الأشجار.

-وقف الرش بالمبيدات قبل الجمع بفترة كافية.

-جمع الثمار المصابة والتخلص منها.

-العمل على تلافى حدوث جروح بالثمار.

-مراعاة علامات الجمع بالنسبة لنضج الثمار وهى كالتالي:

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-تقتف الثمار عند تحولها من اللون الأخضر الداكن إلى الأخضر الفاتح وذلك فى الأصناف البيضاء مثل الكادوتا والكونادريا، وفى الأصناف الملونة مثل البلاك ميشن يراعى ظهور اللون الأحمر الداكن، والأحمر الفاتح فى الجيزى والبراون تركي.

- ومن علامات النضج أيضا تدلى الحامل الثمرى للثمار وسهولة فصل الثمرة.

ثانياً: عمليات التسميد (فى حالة مزارع الرى بالتنقيط)،

-تختلف عمليات التسميد بالنسبة لأشجار التين تبعاً لمسافات الزراعة وعمر الأشجار وحالتها وطبيعة التربة ومحتواها من العناصر الغذائية ولكن بصفة عامة يراعى فى هذه الفترة تقليل كمية السماد الأزوتى والاهتمام بالتسميد البوتاسى وإعطاء بعض رشات بمصدر للكالسيوم لإعطاء صلابة للثمار.

ويمكن إضافة هذه الكميات أسبوعياً للفدان للأشجار المثمرة التى تروى بالتنقيط كالتالي: دفعتين نترات نشادر بمعدل 2 كجم /دفعة، دفعتين سلفات بوتاسيوم بمعدل 2 كجم/دفعة، دفعة نترات كالسيوم بمعدل 1 كجم/دفعة، دفعة من سلفات الماغنسيوم بمعدل 1 كجم/دفعة، دفعة 1 لتر حامض فوسفوريك، ثالثاً: عمليات الرى (فى حالة مزارع الرى بالتنقيط)، تختلف عمليات الرى أيضا تبعاً للظروف البيئية المحيطة بمنطقة الزراعة ولكن يمكن تغطية هذه الكميات بالتقريب، أشجار عمر سنة أو سنتين من 20 إلى 30 لتر والثالثة والرابعة 40 لتر والخامسة والسادسة من 50 إلى 60 لتر، تعطى هذه الكميات من خمس إلى ستة أيام أسبوعياً.، وتراعى حالة الأشجار لزيادة هذه الكميات أو تقليلها.

-المزارع المروية إضافة الجزء الأخير من الأسمدة الآزوتيه والبوتاسية على عدة ريات مختلفة مع تخفيض جرعات ماء الرى حتى لا تتعفن الثمار أثناء النقل نتيجة الرطوبة الزائدة والحرارة الجوية،المزارع البعلية، فى حالة ظهور أعراض عطش شديد لنقص ماء التربة حول الجذور يمكن إضافة عدد من الريات التكميلية عن طريق الجرارات أو خزانات المياه المحمولة حتى لا تتساقط الأوراق بعد جفافها نتيجة العطش الشديد.

تعليم الأشجار المتميزة بالمحصول العالى والثمار ذات الصفات الجيدة والخالية من الإصابات الحشرية حتى يمكن استخدام مخلفات التقليم الخاصة فى عمليات الإكثار.استكمال عمليه العزيق الصيفى للتخلص من الحشائش والغريبة دون الأضرار بالجذور السطحية لأشجار التين إلى جانب تكسير سطح التربة لتقليل عملية البخر من التربة

-رابعاً: المكافحة، مكافحة المن والتربس والحشرات القشرية،مكافحة الحفارات، مكافحة صدا التين خاصة فى المناطق الساحلية، ويتم ذلك من خلال المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة على أن تراعى عملية استخدام المبيدات قبل الجمع بفترة كافية.