شكرا لقرائتكم خبر عن «3 بس».. نائب محافظ البحيرة تنفى وفاة 14 مصابًا بـ«كورونا» فى «صدر دمنهور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعى من وفاة 14 حالة من مصابى كورونا بسبب نقص الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور.

وقالت «نائب المحافظ » فى بيان لها على صفحة لها على «موقع فيس بوك» مرفق به أكثر من 20 صورة، أن حالات الوفاة يوم الجمعة لم تتعدى ٣ حالات، بسبب تدهور بحالة التهاب الرئوي وجلطة بالرئة، مطالبة بتحري الدقة عند النشر والرفق بأطباء مديرية الصحة بالبحيرة.

صورة البيان من صفحة نائب محافظ البحيرة

صورة البيان من صفحة نائب محافظ البحيرة

وجاء نص البيان كما يلى: «بعد أن تلقينا بالمحافظة بلاغ عن عدم توفر أكسچين لمرضى ڤيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الصدر بدمنهور، وبعد ما تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي إدعاء عن وفاة عدد ١٤ حالة اليوم بسبب إنتهاء مخزون الأكسچين بالمستشفى.. إنتقلت فوراً لمستشفى صدر دمنهور و قمت بالكشف عن عدد ٢ تانك أكسچين سعة ٣٠٠٠ لتر لكل تانك و تبين إمتلائهم بنسبة ٩٥٪ و٩٣٪، بالإضافة لعدد ١٨٠ أسطوانة أكسچين سعة ٥ لتر الواحدة ،٦٣ تبادلي مع التانك و الباقي موزع بالغرف و العنابر، الأمر الذي يجعل الإدعاء مستحيل التصديق علماً بأنه تاريخ توريد الأسطوانات كان بالأمس القريب مساءً ، و تم التواصل مع طبيب العناية المركزة الذي أفاد أنه لم ير و لم يشهد أي نقص أو إنتهاء للأكسچين كما هو الإدعاء، و أن حالات الوفاة اليوم لم تتعدى ٣ منذ فجر الساعة ١٢ بعد منتصف الليل، و أن الأسباب كانت تدهور بحالة الإلتهاب الرئوي و حالة جلطة بالرئة.. كما تم الإلتقاء بالسادة المواطنين أقارب و مرافقي الحالات المصابة و طمأنتهم و توضيح حالة كل مريض على حدا و السماح لبعض منهم بالزيارة عن بعد.. أرجو تحري الدقة عند النشر و الرفق بأطباء مديرية الصحة بالبحيرة الأعزاء الكرام و أطباء مصر جميعاً.. الڤيروس لعين و متحور ، و ليس له تشخيص واضح ثابت و لا علاج فوري أو محدد و لا حتى مصل واقِ.. لذلك لابد أن نتكاتف جميعاً و نلتزم بالإجراءات الإحترازية و لا نتهاون بهذا الڤيروس.. شكراً جزيلاً».

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور

نائب محافظ البحيرة تتفقد موقف أنابيب الأكسجين فى مستشفى الصدر بدمنهور