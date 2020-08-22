شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة من حي المناخ وشرطة المرافق لإزالة التعديات والمباني المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ ببورسعيد، اليوم، حملة مكبرة من إدارات الحي وقسم شرطة المرافق برئاسة العميد شادي محروس لإزالة المخالفات والتعديات بنطاق الحى، تم خلال الحملة إزالة مخالفات وتعديات بمنطقة السلام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات.

كما تم إزالة مباني وتعديلات مخالفة بشارع عادل الشربيني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات الذين تم توجيه انذارات لهم ولم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

ويهيب رئيس حي المناخ لأصحاب مخالفات البناء سرعة تقديم طلبات تصالح بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي والذى يعمل طوال ايام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات وذلك لتفادى التعرض للإجراءات القانونية والاحالة للنيابة العسكرية والازالة الفورية للمخالفات.