شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم اللغة القبطية للمبتدئين «أون لاين» في بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية دورة علمية متخصصة للمبتدئين في اللغة القبطية وذلك للتوعية بالتراث الثقافي القبطي،و أهمية دوره.

يحاضر في الدورة الدكتور ماهر أحمد عيسى أستـــاذ اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة الفيوم، والحاصل على درجة الدكتوراه في اللغة القبطية من جامعة ليدن بهولندا، وذلك عن طريق التعلم عن بعد (Online)، بدءً من يوم الأحد المقبل، في الساعة 12.00 ظهرًا، بواقع محاضرة أسبوعيًا.

تتناول الدورة نشأة اللغة القبطية في لهجتها الصعيدية وتطورها والقواعد الأساسية للغة. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل لدى مركز الدراسات القبطية.