«الفاو» تعلن 6 حقائق عن الجراد الصحراوي للتعامل بحذر من الأجهزة المعنية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» عن 6 حقائق للتعامل بحذر من الأجهزة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في منطقة أفريقيا والشرق الأدني والتي تشمل:
- يستطيع سرب 1 كم مربع في يوم واحد تناول كمية من الطعام تساوي ما يأكله 35000 شخص.
- أفضل وقت لرش الجراد الصحراوي هو في الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد الظهر عندما يستقر على الأرض.
- يطير الجراد الصحراوي خلال النهار باتجاه الريح لمسافة تبلغ 150 كم في اليوم.
- أفضل وقت لرش الجراد الصحراوي هو في الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد الظهر عندما يستقر على الأرض.
- يمكن أن يكون هناك زيادة كبيرة في أعداد الجراد مع كل جيل جديد من التربية: فتتضاعف أعدادها 20 مرة بعد ثلاثة أشهر، و400 مرة بعد ستة أشهر، و 8000 مرة بعد تسعة أشهر
- الجراد الصحراوي يعيش لمدة 3 أشهر؛ ويفقس البيض بعد أسبوعين، ويطفو النطاط ويصبح بالغاً بعد 6 أسابيع، وينضج البالغ بعد شهر واحد على الأقل فيكون جاهزاً لوضع البيض.
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الوضع في مصر
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اصابات
97,148
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تعافي
64,318
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وفيات
5,231
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