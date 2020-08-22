شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى «صدر دمنهور» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن مرعى، مدير الطوارئ بمديرية الصحة، قائمًا بأعمال مدير مستشفى الصدر بدمنهور، وتكليف الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية والدرن بمديرية الصحة، للعمل نائبًا لمدير المستشفى.
وتم نقل المدير المالى والإدارى بالمستشفى إلى ديوان مديرية الصحة، وعدم التجديد للدكتور أحمد بريقع، مدير المستشفى السابق، بعد انتهاء فترة تكليفه بإدارة المستشفى.
وتردد على صفحات التواصل الإجتماعى وفاة 14 حالة مصابة بفيروس كورونا في البحيرة، يوم الجمعة، ونفت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وفاة هذا العدد مؤكدة أنهم 3 وفيات فقط بسبب الالتهاب الرئوى وجلطة بالرئة.
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