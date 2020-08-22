شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين : بدء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الاثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة .

كما أعلن شبانة، أنه تم شفاء الزميل حسين الزناتى تماما وسيتسلم مهام أمين الصندوق من جديد بداية من الأسبوع المقبل، حيث تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس (اكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه) وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج (وتزيد عن مليونى جنيه ) والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من اكتوبر (ويزيد عن اربعة مليون ونصف المليون جنيه ).

وتوجه شبانة بالشكر للنقيب ضياء رشوان والمجلس على إصرارهم بتولى المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة بجانب عملى كسكرتير عام وهى ثقة غالية احمد الله على إتمامها.

وأشار إلى أن طابع هذا المجلس العمل والإنتاج فى صمت وهو أمر أظنه محمودا مع النقيب ضياء رشوان ومجلس.