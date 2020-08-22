شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر قصته في الخليج 365.. مستشار رئيس الوزراء: مساعدة أب يرعى 4 أطفال من ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة سريعة للتقرير الذي نشره الخليج 365 بالفيديو عن قصة المواطن سامح محمد، أب لـ4 أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، أعلن هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء، أنه تم الاستجابة من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج وشمول الأطفال في برامج الدعم وخدمات الرعاية.

وقال يونس في تدوينة له عبر صفحته الرسمية فيس بوك: "هذا الأب العظيم وصل صوته لوزيرة التضامن الاجتماعي، ووجهت بتوفير الحماية الاجتماعية لأسرته وشمولهم ببرامج الدعم وخدمات دور الرعاية.. تحيا مصر".

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وكان المواطن "سامح محمد " قال في تقرير لـ"الخليج 365" ربنا رزقنى بأربعة أطفال هدية من عنده وأنا بحبهم وماليش غيرهم وهما كمان ماعندهمش حد غيرى فهم ليسوا كباقى الأطفال فقد قدر الله لي أن يكونوا جميعهم مصابين بإعاقات ذهنية بداية من ابنتى الكبرى " سلمى" وعمرها الآن 20 سنة و"حسن" 17 سنة حتى التوأم عندهم نفس المرض.

وأضاف سامح: أولادى لهم ظروف خاصة ومحتاجين رعاية من نوع مختلف فهم ليسوا كأى أطفال عاديين فأنا أقوم بكل شىء معهم من طعام وشراب وغسيل ملابسهم حتى"المواعين" بغسلها ومش متضايق من اللى بعمله عشان ولادى.

وأنهى سامح كلامه لـ"الخليج 365"، قائلا: " أنا محدش بيسأل عنى وعنهم وأنا عايش بس خايف لما أموت ولادى هيكون مصيرهم أيه"، مناشدا المسؤولين مساعدته فى إيجاد حل لمشكلة أطفاله الأربعة حتى يعيشوا حياة كريمة.