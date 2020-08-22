فيديو .. سقوط شجرة ضخمة بـ" أحمد عرابي" وتكدس أمام السنترال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ المارة بشارع أحمد عرابي بمحافظة الجيزة بسقوط شجرة بالقرب من ميدان سفينكس امام سنترال عرابي ما تسبب في زحام نسبي وبطئ في حركة السيارات. وتحرك مسئولي الحي لرفع الشجرة العملاقة في سبيل استعادة الحركة إلى طبيعتها في الشارع.

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