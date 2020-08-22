شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ"الخليج 365".. التضامن تتكفل بمساعدة أب يرعى 4 أبناء من ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة سريعة لما نشره ”الخليج 365”، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة أب وأبنائه الأربعة من ذوي الإعاقة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصتهم التي نشرت من خلال تقريرٍ مصور لـ"الخليج 365" حقق آلاف المشاهدات. ووجهت القباج باتخاذ ما يلي: - ضم الأبناء الأربعة لبرنامج الدعم النقدي المشروط كرامة والخاص بذوي الإعاقة. Advertisements - استيعاب الأبناء في دار من دور التربية الفكرية. - تقديم كافة خدمات الدعم والحماية الشاملة للأسرة. جدير بالذكر أن الأب يرعى 4 أبناء من ذوي الإعاقة يقول إنهم لديهم إعاقة ذهنية بنسبة إعاقة 90%، وهو يرعاهم بمفرده ويقوم بتلبية كافة احتياجاتهم.

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