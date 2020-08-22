شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد اتصالًا هاتفيًا مع المواطن محمود سمير، لإبلاغه بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة نقله وعلاجه علي نفقة الدولة، وتقديم الرعاية الطبية له، ووصلت سيارة إسعاف مجهزة بفريق من المسعفين يترأسه مدير إسعاف الغربية، لنقل الحالة من المحلة الكبرى إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعانى من السمنة المفرطة، وبعض الجلطات بالساقين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه 257 كيلوجرامًا، ولا يستطيع الحركة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم التواصل مع أحد كبار أساتذة جراحات السمنة في مصر لإجراء جراحة عاجلة له بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم التواصل مع الحالة وإرسال فريق كامل من المسعفين وإسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى المستشفى، لبدء تلقى العلاج اللازم على نفقة الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمر بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى استجابة لما نشرته الصحف المصرية عن حالة محمود سمير، حيث استغنى عنه صاحب العمل وجلس فى منزله لفترة، بعدها بدأ وزنه يزداد بشكل غير طبيعى، وأصبح غير قادر على العمل أو الحركة، وأكد الأطباء أنه لا يمكنه إجراء عملية جراحية لوجود مياه على الرئة وقرحة على المعدة.

ويعانى المواطن محمود سمير من ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم والسمنة المفرطة وجلطات بالساقين وأطراف الجسد ومصاب بمرض جلدي خطير، لعدم قدرته على الحركة.

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محمود سمير أثناء نقله بسيارة الإسعاف لعلاجه بالقاهرة (1)



محمود سمير أثناء نقله بسيارة الإسعاف لعلاجه بالقاهرة (2)



محمود سمير أثناء نقله بسيارة الإسعاف لعلاجه بالقاهرة (3)



محمود سمير أثناء نقله بسيارة الإسعاف لعلاجه بالقاهرة (4)