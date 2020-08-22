​الثقافة: 40 فعالية فنية في قرى جنوب مصر خلال شهر يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

نفذت وزارة الثقافة، ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال شهر يوليو الماضي، 40 فعالية ثقافية وفنية وإبداعية تفاعلية في 7 محافظات بمواقع قصور الثقافة في إقليمي وسط جنوب الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية بأقاليم ومحافظات مصر.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان، اليوم الجمعة، أن الفعاليات تنوعت بين محاضرات تثقيفية وتوعوية عن الصحة العامة وجلسات لنوادي الأدب وأمسيات شعرية بجانب ورش عمل الأطفال وتدريب المرأة على الحرف التراثية والتقليدية البيئية، بالإضافة إلى الاحتفالات الفنية مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وبنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة والحفاظ على المسافات التباعدية الآمنة وارتداء الأقنعة الطبية مع قياس درجات الحرارة، ضمن الخطة التدريجية لعودة الأنشطة بما يساهم في نشر الوعي المجتمعي.

ففى محافظة الأقصر، قدمت قصور وبيوت الثقافة ضمن احتفالات ثورة يوليو وتأثيرها في التحول الديموقراطي بمصر مجموعة من المحاضرات التى تناولت "إنجازات ثورة 23 يوليو"، بالإضافة إلى محاضرة عن "التأثير المتبادل بين السينما والأدب" وعن "قبول الآخر"، وأيضًا عرض مسرح عرائس للأطفال وعرض إنشاد ديني بعنوان "جاء الحياة".

ونظم فرع ثقافة المنيا محاضرتين تثقيفيتين هما "التوعية الصحية للمرأة"، وأخرى عن قانون الإصلاح الزراعي ومكتسبات ثورة 23 يوليو وما حققته الثورة من إنجازات متعددة إلى جانب عدد من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة بعنوان "كيف تصنع صلصال بنفسك"، بالإضافة إلى ورشة فنية للتلوين كما عقدت محاضرة تثقيفية قدمتها مكتبة شم البحرية، وأقام قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية عن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ونظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية عن رسم الكاريكاتير وأساليب رسم وجه بطريقة كرتونية ونظم بيت ثقافة مطاي ورشة فنية عن ثورة 23 يوليو، وأقام بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "أهمية العلم".

وفي أسيوط، أقيمت جلسة نادي الأدب بعنوان "النقد الأدبي" كما واصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر سلسلة الورش عمل للفنانة ولاء فرحات تناولت مبادئ الرسم للأطفال، إلى جانب فعاليات برنامج نادى المرأة، وقدم بيت ثقافة أبنوب ندوة ثقافية بعنوان "الحج عرفات".

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وبفرع ثقافة قنا نظم قصر الثقافة أول حفل فنى لفرقة الموسيقى العربية بعد استئناف النشاط بالمسرح المكشوف، تضمن باقة من الأغانى الوطنية بمناسبة ثورة 23 يوليو، وندوة بعنوان "ثورة 23 يوليو.. ذاكرة شعب وتاريخ أمة".

وأقام قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة "أونلاين" بعنوان "مكتسبات ثورة 23 يوليو الاقتصادية والاجتماعية"، وعقد بيت ثقافة الكويت محاضرة بعنوان "جائحة كورونا وكيفية التعايش" وأقام بيت ثقافة دشنا محاضرة "أونلاين" بعنوان "القصيدة في شعر العامية".

وفي البحر الأحمر عقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "التربية الذكية" ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "كيف تتعامل مع من يخالفك في الرأي" بينما أعد قصر ثقافة الغردقة أمسية شعرية ضمن انشطة نادي الأدب بالقصر بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، وبثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة حرف يدوية للتدريب على الخياطة باستخدام الباترون.

أما بفرع ثقافة أسوان أقام قصر ثقافة كوم أمبو محاضرة بعنوان "الإصلاح الزراعى أول إنجازات الثورة"، كما أقيم ببيت ثقافة كلابشة محاضرة بعنوان "مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والمحلية ودورها فى التوعية بقبول الآخر" وعقد قصر ثقافة أبو سمبل أمسية شعرية في حب مصر وبقصر ثقافة الرديسية قدم عرض مواهب للأطفال في مجال الغناء للموهبتين جنا وسما أحمد سالم، بينما نفذ قصر ثقافة العقاد ورشة "طباعة استنسل" وعقدت مكتبة الشيخ على بالكلح شرق محاضرة بعنوان "أثر الإرهاب على المجتمع".

وفي الوادى الجديد، نظم قصر ثقافة الخارجة احتفالية ثقافية وفنية تضمنت أمسية شعرية لنخبة من شعراء نادي أدب الخارجة، إلى جانب عرض فني لفرقة الخارجة للفنون الشعبية، حيث قدمت مجموعة تابلوهات غنائية راقصة، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عددًا من الأغاني الوطنية التي تلهب الحماسة مع المايسترو علي السيد بالمسرح المكشوف في قصر ثقافة الخارجة.