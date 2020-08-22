الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة تنطلق من الاثنين إلى الخميس المقبل، استعدادا لعودة صلاة الجمعة.
وأكد وزير الأوقاف، على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.
وشدد على وضع علامات التباعد بساحة المسجد، إن كان له ساحة داخل سور المسجد، مشددًا على حضور جميع العاملين من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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