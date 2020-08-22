شيخ الأزهر يعلن تضامنه مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جميع الأمم والمجتمعات إلى مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة. وقال شيخ الأزهر، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.. نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا".​

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