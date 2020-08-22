الكنيسة الأسقفية تستكمل «معا من أجل مصر» بورشة للفنون الإبداعية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، إن الكنيسة استكملت، اليوم الجمعة، فعاليات مشروع «معاً من أجل تنمية مصر»، بورشة للفنون الإبداعية تحت عنوان «الفن للمجتمع» قدمها الدكتور حاتم الوكيل الميسر الإبداعي.

وأشار إلى أنه بدأت فعاليات، اليوم، بمحاضرة عن كيفية استخدام الفن كوسيلة للوصول للمجتمع بشكل عملى، وذلك من خلال خلق أرضية مشتركة بين الشباب والاستماع إلى مشاعرهم وأحلامهم للمجتمع الذي يعيشون فيه مع تدوين هذه الأمنيات، كما دار نقاش بينهم للتعبير عن المشاعر الايجابية فيما بينهم وتشجيع بعضهم البعض على كيفية تحقيق أمنياتهم.

بدوره، قال رامز بخيت، المشرف على المشروع، في بيان صادر عن الكنيسة، إنه تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعي قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.

كانت مبادرة مجتمع القاهرة لمشروع «معا من أجل تنمية مصر»، بدأت الجمعة الماضية بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، حيث انطلقت بيوم تدريبي للشباب حمل عنوان «الفن للمجتمع» وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، ومؤسسة مصر الخير. من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

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الكنيسة الاسقفية تستكمل معا من اجل مصر بورشة ابداعية

الكنيسة الاسقفية تستكمل معا من اجل مصر بورشة ابداعية

الكنيسة الاسقفية تستكمل معا من اجل مصر بورشة ابداعية

الكنيسة الاسقفية تستكمل معا من اجل مصر بورشة ابداعية

الكنيسة الاسقفية تستكمل معا من اجل مصر بورشة ابداعية

الكنيسة الاسقفية تستكمل معا من اجل مصر بورشة ابداعية

الكنيسة الاسقفية تستكمل معا من اجل مصر بورشة ابداعية