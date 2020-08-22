شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يأمر بنقل مريض السمنة المفرطة إلى مستشفى دار الشفا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران

ووجهت الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة، بنقل المريض على الفور إلى مستشفي دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقة الدولة وتوفير كافة احتياجاته.

كما أمرت بتعيين زوجة المريض رائدة ريفية بمديرية الصحة بالغربية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربيه بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه من باكر صباح السبت

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهوريه ومعالي وزيره الصحه على اللفتة الانسانيه.