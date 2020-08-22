شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء غينيا كوناكري يشيد بالدعم المصري المستمر لبلاده في جميع المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إبراهيما كاسوري فوفانا، رئيس وزراء جمهورية غينيا، سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري تامر كمال المليجي، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلديّن.

وقد أكد السفير «المليجي» على اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون مع غينيا في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مستعرضاً خبرات الشركات المصرية الكبيرة في شتى المجالات وعلى رأسها مجال البناء والتشييد والبنية التحتية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث وعد رئيس الوزراء الغيني بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية للنفاذ للسوق الغيني لما تتمتع به تلك الشركات من خبرة كبيرة وسمعة متميزة على مستوى القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الغيني عن تقدير بلاده الشديد للدور التاريخي الذي قامت ومازالت تقوم به مصر في دعم ومساندة أشقائها في غينيا وفي القارة الأفريقية. كما أبرز العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس «ألفا كوندي» الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، واتفق مع السفير المصري على ضرورة الاستفادة من تلك العلاقة المتميزة للعمل على تعزيز وتعظيم مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلديّن والشعبين.

كما حرص رئيس وزراء غينيا على الإشادة بالدعم المصري المستمر لبلاده في كافة المجالات، سواء من خلال المنح المقدمة من المؤسسات التعليمية المصرية أو الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، فضلاً عن الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف سواء من خلال المنح التعليمية أو إيفاد مبعوثين أزهريين إلى غينيا لتعليم أسس الدين الإسلامي الوسطي الحنيف، كما عبر عن امتنان بلاده الشديد لحرص مصر على دعم القدرات الغينية في مجال مكافحة جائحة «الكورونا».