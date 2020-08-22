صور.. الزميل عبد الوهاب الجندى يحتفل بزفافه وسط إجراءات احترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الزميل عبد الوهاب الجندى، المحرر بقسم الوكالات في جريدة وموقع ”الخليج 365”، بحفل زفافه وسط مجموعة قليلة من الأهل والأقارب، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، كما تم عقد القران في منزل العروس، بحضور الوكلاء والمأذون الشرعي فقط تجنبًا للتزاحم.

الزميل عبد الوهاب الجندى والعروس

الحاضرين حفل الزفاف Advertisements

عبد الوهاب الجندى

جانب من حفل الزفاف

حفل زفاف الزميل عبد الوهاب الجندى

الزميل عبدالوهاب الجندي

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