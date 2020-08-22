شيخ الأزهر: نتضامن مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، تضامن الأزهر مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب. وتابع فى تصريح له على صفحته الرسمية بفيس بوك: "نُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا".
وأضاف الدكتور أحمد الطيب: "وبهذه المناسبة فإننا ندعو جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة".
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