شيخ الأزهر: نتضامن مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، تضامن الأزهر مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب. وتابع فى تصريح له على صفحته الرسمية بفيس بوك: "نُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا". وأضاف الدكتور أحمد الطيب: "وبهذه المناسبة فإننا ندعو جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة".

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