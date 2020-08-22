شكرا لقرائتكم خبر عن قطر الخيرية الباب الخلفى لدعم وتمويل الإرهاب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح فيلم "أوراق قطر حرب النفوذ على الإسلام فى أوروبا" محاولة إمارة قطر الإرهابية السيطرة على مفاصل دول القارة العجوز، من خلال تمويل حركات ومنظمات تدعم الإرهاب والفكر المتطرف والتي على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشف الفيلم الذى حصلت المتحدة للخدمات الإعلامية، على حقوق عرضه لأهمية المحتوى للمشاهد المصرى والعربى، أن قطر مولت إنشاء ما يقرب من 140 مشروع في فرنسا وأوروبا، إذ كانت إيطاليا فى المقدمة بحوالى 45 مشروعا بـ22 مليون يورو، وذلك فى محاولة لنشر الفكر المتطرف هناك.

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وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على كيفية استغلال إمارة قطر، لمؤسسة قطر الخيرية كستار وباب خلفى لدعم منظمات وحركات الإرهاب.