"إعلان القاهرة".. مفتاح السلام في ليبيا (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، ومبادرة سلام تقترب منها ليبيا بعد قرار حكومة الوفاق الليبية بوقف إطلاق النار فى عموم البلاد، بفضل الجهود التي أقدمت عليها مصر عربياً ودولياً، منذ صدور إعلان القاهرة بعد تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن "الجفرة - سرت" خط أحمر، وهو ما تحول إلى واقع ملموس على الأرض.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل مبادرة إعلان القاهرة، وكيف شكل مفتاحا للسلام فى ليبيا الشقيقة.
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