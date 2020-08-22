72 عامًا على ميلاده.. رحلة جنتل السينما من الطب إلى الفن (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البرنس.. جنتل السينما.. أخو البنات جميعها ألقاب حظى بها الفنان الراحل عزت أبو عوف الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ72 . رحلة طويلة بدأها جنتل السينما المصرية من داخل كلية طب جامعة الأزهر لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عامًا. ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج أسس فرقته "4M" عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد أبو عوف على العنصر النسائى فى فرقته بانضمام شقيقاته معه . Advertisements وقدموا 8 ألبومات أشهرها "جنون الديسكو"، و"الليلة الكبيرة" و"طرزان" و"ماما زمانها جاية" وفى بداية التسعينيات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيرى بشارة فى فيلم "آيس كريم فى جليم" مع "عمرو دياب". في الفيديو التالي نستعرض المزيد حول قصة جنتل السينما ورحلته من الطب إلى الفن..

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