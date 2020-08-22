شكرا لقرائتكم خبر عن موجز التريندات من تليفزيون الخليج 365.. مصر تنتصر فى ليبيا و30 إسرائيليا يغتصبون قاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجز التريندات لأهم وآخر الآخبار التى تصدرت مؤشرات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمد الحناوى. وأول تريند اليوم هو ليبيا، وترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية.

وعلق الرئيس السيسى، على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي على القرار، مؤكدا أنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

ثانى تريند هو إزالة أقدم عقار مخالف في محافظة الجيزة بشارع الملك فيصل الرئيسى وتبلغ مساحته 170م، كان قد صدر بشأنه قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 سنة والتى تسببت فى إعاقة مرورية شديدة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشى الكثافات المرورية خلال أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإضافة الى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.

ثالث تريند هو واقعة جديدة للتنمر والعنصرية، عانى منها شاب، مازال فى بداية حياته، أراد أن يدخل اختبارات كلية التربية الرياضية، التى يتمنى أن يلتحق بها، ولكنه وبحسب روايته، وجد تنمرا وعنصرية ضده بسبب شكله، حيث يعانى الشاب أحمد عمر من مشكلة فى الشفاة، تتطلب عملية ليعود كما كان طبيعيا، ولكن هذا الأمر أثر على شكله، وهو ما جعل الشخص الذى يقوم بالاختبارات، يطرده، ويرفض إكماله للإختبارات.

الشاب أحمد عمر، كتب بوست عبر حسابه على "فيس بوك"، بدأه بكلمة "أنا قبيح"، ولكن سرعان ما انتشر البوست الذى يروى فيه تفاصيل الواقعة ليجد أحمد كل الدعم من رواد مواقع التواصل الاجتماع، فى أقل من 17 ساعة فقط.

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والتريند الرابع جريمة بشعة في قلب إسرائيل، وتعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما لجريمة اغتصاب بشعة قام بها نحو 30 إسرائيليا بعسقلان، في أحد فنادق مدينة إيلات في خليج العقبة، وتم اعتقال عدد من مرتكبيها.

وقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حملة إدانة لحادث الاغتصاب الجماعي، حيث آثارت القضية صدمة في أنحاء إسرائيل، بعد أن أشارت الشهادات إلى أن الرجال اصطفوا أمام غرفة فندق الفتاة القاصر، ينتظرون دورهم لاغتصابها، حيث فشل شهود العيان في التدخل.

وخامس تريند كان رد الفنانة هالة صدقى على قضية النسب التى أثيرت خلال الساعات الأخيرة واتهمت الفنانة عبر حسابها بموقع "فيس بوك زوجها بالتهرب من خلال مسئولياته تجاه أولاده وحكم حبسه بسبب نفقة أولاده، فقرر ينكر نسبهم

وحذرت هالة صدقى من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء.

التريند السادس هو الهضبة، بعد طرح أغنيته الجديدة "أماكن السهر" اللى تصدرت الأغاني الأكثر استماعاً، وسيطر الهضبة على أكثر 7 أغاني استماعاً على تطبيقات الأغاني الشهيرة، باحتلاله لثلاثة أغاني في القائمة، هم "مالك غيران ويا بلدنا يا حلوة" و "أماكن السهر".

وكان روج الهضبة عمرو دياب لأغنية "أماكن السهر"، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وطرح برومو الأغنية الذي ظهره فيه برفقة الفنانة دينا الشربيني، معلقا: "ولعت ولسة هتولع أكتر!"

وأخيرا نشر الحساب الرسمى لنادى برشلونة الإسبانى، فيديو للجهاز الفنى الجديد للفريق خلال بدء أولى تدريبات الفريق.

وكان نادى برشلونة الإسبانى، أعلن اليوم انضمام الثنائى هنريك لارسون وألفريد شرودر للجهاز الفنى للمدرب الهولندى رونالدو كومان فى مهمته الجديدة بقيادة الفريق الكتالونى، خلفا للمدرب كيكى سيتين الذى تمت إقالته مؤخرا بعد الفضيحة التى تلقاها البارسا بالسقوط أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.