شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إأنه يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا، وقال إن هذا جاء تحقيقا لإعلان القاهرة الذي تم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف رئيس الأساقفة أنه يتمنى أن تكون هذه الخطوة بمثابة بداية لسلام شامل يساعد الشعب الليبى في إعادة بناء بلده. وقال إنه لا يوجد الآن مبرر لوجود المرتزقة على أرض ليبيا.

يذكر أنه يوجد كنيسة أسقفية أنجليكانية بالعاصمة الليبية تتبع إبروشية شمال إفريقيا تحت رعاية المطران الدكتور سامى فوزى وهي جزء من إقليم الإسكندرية.

وإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية في مصر عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد على باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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