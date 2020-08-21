شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة طلخا يفض حفلي زفاف في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا من عدد يقترب من الألفين إلى ما يزيد قليلًا على المائة مصاب، بدأ المواطنون فى التعاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، منها عدم تنظيم حفلات الزفاف، حيث إن حاملًا واحدًا للفيروس قادر على نشر العدوى بين العشرات خلال دقائق معدودة.

ورغم هذه الإجراءات إلا أن 4 عائلات وضعت أبناءها فى موقف شديد الحرج عندما لجأت رئاسة مركز ومدينة طلخا فى محافظة الدقهلية، مساء أمس الأول، إلى فض حفلى زفاف فى قاعتين بمدينة طلخا، ومصادرة مُعَدّات الصوت والـ«دى جى» المستخدمة لإحياء الحفلين، بجانب إنزال العرسان من «الكوشة» وإجلاء الضيوف.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة طلخا، فى بيان، أنها شنت حملة مكبرة، تحت إشراف وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة ومديرى الإشغالات والبيئة، حيث تبين وجود حفلى زفاف فى قاعتين، إحداهما فى نادى نقابة المحامين والأخرى قاعة خاصة، مع حضور عدد كبير من الضيوف، وسط عدم التزام من الحضور بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقامت الحملة بفض حفلى الزفاف والاعتذار للعرسان، وإنزالهم من «الكوشة»، وإخلاء القاعتين من الضيوف، ومصادرة مُعَدّات إحياء الحفلين.

على الصعيد نفسه، شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات للتأكد من التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية ضد الإصابة بالفيروس، وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو عبدالعاطى، رئيس المركز والمدينة، وبرئاسة نائبيه غادة الحمادى ولطفى عباس، وعدد من القيادات المحلية. وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مقاهٍ مخالفة و150 كرسيًا كانت موضوعة بالطريق العام أمام المقاهى والكافيهات، وتحريز 6 شيش لحظر استخدامها، حيث تم تحرير 14 مخالفة متنوعة.

وشدد «عبدالعاطى» على تكثيف حملات الإشغالات صباحًا ومساءً والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضارى داخل شوارع المدينة.

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