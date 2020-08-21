شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تتعافى: استئناف رحلات وفتح المعابد للزيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع استقبال مطار مرسى علم الدولى، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، أولى الرحلات القادمة من بولندا بعد قرار استئناف السياحة والطيران الخارجى، يرتفع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالمحافظة إلى ١٩٠ فندقا وقرية سياحية بعد اعتماد ٧ فنادق وقرى سياحية جديدة، وهو عدد مرشح للزيادة مع مواصلة لجان التفتيش فحص الطلبات الجديدة، ما يعنى بدء تعافى قطاع السياحة من الركود الذى أصابه بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ويطالب ملاك الفنادق والقرى السياحية برفع نسبة الإشغال من ٥٠ لـ٧٥ ٪ لنجاح الفنادق فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منذ نحو شهرين دون تسجيل أى إصابات ببن العاملين أو النزلاء، حتى يستطيع القطاع السياحى تحقيق مكاسب. وتستعد محافظة الأقصر لاستقبال السياحة الثقافية ورحلات اليوم الواحد أول سبتمبر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحى والمساعدة فى إنعاش الاقتصاد.

وأوضحت المحافظة أن الوزير خالد العنانى، عرض موقف المحافظة على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على استئناف السياحة بالأقصر للفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، وعودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وفقاً للمعايير التى وضعتها اللجنة.

وفى السياق نفسه، بدأت استعدادات فى مطار الأقصر الدولى لاستقبال رحلات السياحة الخارجية الوافدة من الدول الأجنبية بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعى فى مختلف صالات المطار، مع وضع لوحات إرشادية وعلامات للوقوف والحركة باللغات المختلفة وتطهير المطار يومياً. كما بدأت المناطق الأثرية والمتاحف فى أسوان استعداداتها لبدء العمل بعد توقف عدة شهور نتيجة الجائحة بالبدء فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للزائرين وتكثيف أعمال التطهير والنظافة.