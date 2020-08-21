شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 5 آلاف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الدكتور عبدالباري العجيزي، المتحدث الرسمى لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 آلاف حالة شفاء حتى الآن. وأضاف أن المستشفيات بها 50 % من الأسرة شاغرة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن كثير من الحالات المصابة تكون أعراضهم بسيطة ويتم عزلهم منزليا تحت إشراف مديرية الصحة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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