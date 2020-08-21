شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف ٣ أعضاء هيئة تدريس بـ«طب بنها» بمناصب قيادية بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف ٣ أعضاء هيئة تدريس بكلية الطب البشري، في مناصب قيادية بالجامعة.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن القرارات شملت تكليف الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري، مديرا تنفيذيا لوحدة الوافدين بالجامعة.

كما قرر رئيس الجامعة تكليف الدكتور إبراهيم راجح، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري، مديرا تنفيذيا لوحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، وتجديد تكليف الدكتور أحمد الشيخ، المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري، مديرا تنفيذيا لمكتب رعاية المبعوثين العائدين من الخارج بالجامعة. وقدم رئيس الجامعة التهنئة للقيادات المكلفة، معربا عن خالص التمنيات بمزيد من التقدم والتوفيق.