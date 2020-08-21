شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولتي تنقيب عن الآثار داخل منزلين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت شرطة السياحة والآثار بأسوان من إحباط محاولتي تنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية سلوا قبلي التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان.

كانت معلومات سرية وصلت إلى العقيد حسن عبدالموجود، رئيس مباحث السياحة والآثار بأسوان، تفيد بقيام فني تمريض وعاطل بالتنقيب عن الآثار داخل منزلين بقرية سلوا قبلي.

قامت قوة من مباحث السياحة والآثار بالتعاون مع مركز شرطة كوم أمبو بمداهمة المنزلين بالقرية، حيث تم العثور على حفرتين عميقتين وأدوات الحفر داخل المنزلين وتم القبض على عاطل وفني تمريض والتحفظ على أدوات الحفر، وجار العرض على النيابة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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