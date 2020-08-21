شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. القليوبية تُسجل صفر إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، صفر إصابة بفيروس كورونا على مستوى المحافظة، حيث سجلت جميع مدن ومراكز القليوبية والبالغ عددها 11 مركزًا صفر إصابة بفيروس كورونا، ليستقر العدد الكلي للإصابات بالقليوبية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 9187 حالة إصابة.

كما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية أمس الخميس وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 625 حالة، وبنها 2379 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1017 حالة، وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 442 حالة إصابة.