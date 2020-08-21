شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات عيد العذراء مريم بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية بمدينة إسنا، اليوم الجمعة، من تواجدها أمام كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لتأمين أحتفالات الأقباط بعيد صعود العذراء مريم بكنيستها بشارع الزاوية البيضاء (مقر المطرانية)، حيث تم إغلاق الطرق الجانبية المحيطة بالكنيسة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة للكنيسة من قبل رجال المرور، لفرض حرم آمن تماماً، ومنع الزحام تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بناء على توجيهات اللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر.

وتفقد اللواء عبدالمجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والمقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس المباحث، والعقيد طاهر الفخراني مدير وحدة مرور إسنا، إجراءات تأمين كنيسة العذراء مريم بشارع الزاوية البيضاء.

فيما انتشرت الخدمات الأمنية بمحيط الكنيسة بهدف تفتيش الوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، مع وجود فريق الكشافة ومسؤولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش وتأمين الكنائس، وفحصهم بمعاونة رجال المفرقعات، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفالات، ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة، وتمشيط محيط الكنيسة باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، للتأكد من خلوها من أي مواد قابلة للانفجار.