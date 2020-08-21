شكرا لقرائتكم خبر عن «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى تستأنف نشاطها بعمليات في قرى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية أنها استأنفت أنشطة مبادرتها «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى التي أطلقتها المؤسسة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع أوركيديا، بإجراء عدد 25 عملية جراحية للعيون متنوعة لإنقاذ بصر 25 من أهالى قرية الشيخ مسعود والقرى المجاورة بمركز طهطا محافظة سوهاج.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن عمليات جراحات العيون التي تم إجراؤها لأهالى قرية الشيخ مسعود والقرى المجاورة تنوعت بين عمليات إزالة مياه بيضاء وزرع عدسة وأنه تم إجراء العمليات الجراحية للأهالى ممن تم توقيع الكشف الطبي على عيونهم ضمن قوافل عنيك في عنينا التي تم تنفيذها قبل فبراير الماضي قبل انتشار فيروس كورونا واتخاذ تدابير المنع وأن إجراء العمليات الجراحية تم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وشددت عليها وزارة الصحة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عبدالفتاح إلى أن قافلة عنيك في عنينا التي تم تنفيذها بقرية الشيخ مسعود لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة كانت قد وقعت الكشف على عيون عدد كبير من الأهالى وقدمت لهم خدمات العلاج الدوائي وسلمت نظارات طبية للحالات التي تم تشخيص احتياجها لنظارة طبية وتم إجراء العمليات الجراحية كل ذلك بالمجان تماماً.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية استعانت بنخب من أمهر أطباء العيون في مصر ونجحت حتى الآن في توقيع الكشف على عيون 220 ألف مواطن في القرى والتجمعات السكانية في محافظات مصر المختلفة وبخاصة الأشد احتياجا منها والمحافظات الحدودية وأن المبادرة نجحت في تسليم عدد 162 ألف عبوة قطرات علاجية لمن ثبت احتياجه لذلك أثناء توقيع الكشف في القوافل كذلك قامت المبادرة بتوزيع عدد 65 ألف نظارة طبية وإجراء عدد 22300 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت بين إزالة مياه بيضاء وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وتركيب جسم زجاجي كذلك قامت المبادرة بإجراء عدد 200 جراحة زرع قرنية وذلك بالمجان تماماً.