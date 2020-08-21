شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جراحة القلب بـ«السلام» ببورسعيد يتمكن من إنقاذ حياة شاب تعرض للطعن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق جراحة_القلب والصدر بمستشفى السلام ببورسعيد، إحدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، من إنقاذ حياة شاب بعد تعرضه للطعن بسكين في القلب نتج عنه جرح قطعي.

حضر المريض و. أ إلى استقبال الستشفي، يعانى من هبوط حاد بالدورة الدموية إثر جرح طعني نافذ بمنتصف الجهة اليسري من الصدر، وعلى الفور تم نقل المريض لغرفة العمليات وتم إجراء جراحة طارئة لإستكشاف القلب.

وقد تبين إصابة البطين الأيسر من القلب مع إصابة الشريان التاجي الأيسر النازل، وسريعًا ما تم عمل إصلاح للبطين الأيسر وللشريان التاجي والسيطرة على النزيف وتم نقل المريض إلى العناية المركزة حتي تماثل الشفاء والخروج من المستشفي في حالة صحية جيدة.



قام بإجراء الجراحة الأستاذ الدكتور أمير البسطويسي، إستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر، ودكتور محمد جبر، أخصائي جراحة القلب والصدر،، وفريق التخدير تحت قيادة الدكتور أحمد شحاتة، مدرس التخدير بكلية الطب جامعة بورسعيد، رئيس قسم التخدير والعمليات بمستشفى السلام بورسعيد.

وأكد البسطويسي أن مثل هذه الحالات تعتبر تحدياً صعباً لأي مستشفى وتعتمد على جاهزية فريق الطوارئ والعمليات وضرورة التدخل السريع الذي لو لم يتم في الدقائق الاولي من حضور المريض، يفارق المريض الحياة.

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