شكرا لقرائتكم خبر عن فتح حديقة حيوان الزقازيق بإجراءات احترازية الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، إنه سيتم فتح الحديقة لاستقبال الزائرين، الاثنين المقبل، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لوقاية الزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتطبيق كافة الاشتراطات التي وضعها مجلس الوزارء، مؤكدا توفير جهاز قياس الحرارة ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، فضلا عن تنظيم عملية الدخول ومراعاة التباعد الإجتماعي أثناء التواجد داخل الحديقة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، حفاظا على الصحة العامة للعاملين بالحديقة والمترددين عليها.

وأكد مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، لـ«المصري اليوم»، تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، حيث يتم القيام بأعمال التطهير والتعقيم اليومي لجميع أرجاء الحديقة، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة لتبدو في أبهي صورها، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية لتوعية المواطنين.

وأوضح أن الحديقة تم إنشائها عام 2000 على مساحة 5 أفدنة، وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات المختلفة، منها القرد الحبشي والعبلج السوداني، وقرد النيل والبجع، وفرس النهر والتماسيح والثعابين، ودجاج الوادي وإيل أوربي وأبوشوك، وخنزير غينيا والكبش الأوربي وأبوحراب سوداني وحصان عربي، ونعام وطاووس وعنز وأبوعوق والإيميو، والترس المائية وسلاحف سوداني ويوناني، وضب مصري والبط الخضاري، والأوز الصيني والجمل ذو الصنمين، فضلا عن ما استقبلته الحديقة من حيوانات أخرى خلال الفترة الماضية، كما يوجد بها مكان مخصص لكافتيريا وتيك أواي لخدمة الزائرين، بالإضافة إلى وجود عربات تصادمية وملعب للطفل، وما تضمه الحديقة من مسطحات خضراء .

وأشار إلى أن الحديقة تضم 25 عاملا وموظفا، يعملون يومياً منذ الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، للاهتمام بالحيوانات وأعمال النظافة وتقديم كافة أوجه الرعاية للزائرين على مدار اليوم، لافتاً إلى أن الحديقة تستقبل ما يقرب من 10 ألاف زائر في المناسبات والأعياد من مختلف قري ومراكز المحافظة، للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وقضاء أوقات سعيدة مع أسرهم.