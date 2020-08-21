شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إحباط تهريب طائرة تجسس وأسلحة بمطار برج العرب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب، برئاسة عصام حسنين، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، الجمعة، تهريب بعض الأسلحة والذخائر وأجهزة التتبع والتجسس والمراقبة الدقيقة جداً وذات تقنية عالية بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر المصرى رقم 394 لسنة 1954 م، والقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المتحركة آليا ولاسلكيا، وكذلك لقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم (64) لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم (34) لسنة 2009، وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم (3) لسنة 1988 وكذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إتمام الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخطوط التركية، رحلة رقم (TK 0696) القادمة من أسطنبول، اشتبه كلاً من أحمد البنا رئيس الوردية، وخالد عبدالعزيز (مأمور الحركة)، في الراكب (S.T) أجنبى الجنسية، فعند سؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفى، وقد ظهرت عليه علامات التوتر والقلق فتم تمرير حقائبه على جهاز كشف الأمتعة وتم تأكيد الاشتباه بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من الفيزيائى ايهاب شوقى (رئيس القسم)، الفيزيائى محمود محمد الوحش وبعرض الأمر على مدير الجمرك مستور سالم أبوثلاث؛ أمر بتقديم إقرار وصول للراكب لتدوين محتويات حقائبه.

جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة، بعضوية طه زكريا الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركى، خالد عبدالعزيز مأمور الحركة، محمود إبراهيم النجار(مأمور الحركة)، وذلك تحت إشراف رئيس الوردية أحمد البنا، وقد أقر الراكب بخط يده أنه يحمل أمتعة وبعض الهدايا الشخصية فقط لا غير، وبتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة تم ضبط، مسدس ضغط هواء أمريكي الصنع ماركة ديزي (Daisy® Powerline Air Pistol) مزود باسطوانات غاز ثانى أكسيد الكربون و14 أسطوانة صغيرة لتسريع المقذوف حيث يبلغ أقصى مدى له 238 متر و3 صواعق كهربية (اليكتريك شوك) ماركة POLICE امريكي الصنع بالعلبه والجراب والشاحن وتوصف تلك الصواعق في قانون الأسلحة والذخائر الجدول رقم (1) بالروادع الشخصية، أو عصى الصدمات وهى مجرمة حيث يمكن لتلك الصواعق فقد الشخص المستهدف الحركة مؤقتا؛ ويؤدي التعرض لها إلى «شبه شلل» لفترة زمنية، وقد يصل الحال في أسوأ الاحتمالات إلى حدوث وفاة لبعض المصابين بأمراض القلب، حيث تشكّل الصعقة الكهربائية وإن كانت خفيفة خطراً على حياتهم، وكذلك تم ضبط عدد(2) مطواة بنصل معدني حاد.

كما تم ضبط طائرة موجهة ماركة Holy Stone، تستخدم في مجال التصوير الجوي ويمكنها تصوير مقاطع فيديو عالية الوضوح، بدقة 720p كبث مباشر، وتبلغ سرعة طيرانها ما يقارب 50 كيلومتراً في الساعة، ويمكن التحكم بها بإيماءات اليد مزودة بعدد من المستشعرات الذكية والتقنيات، ويمكن طيها ووضعها في حقيبة الظهر، بالإضافة لذلك فيمكن استخدام جهاز للتحكم عن بعد بمدى 1.2 ميل، وهي تحتوي على الكاميرا الرئيسية، نظام أمامي سفلي downward-facing للرؤية والذي يساعد الطائرة على إيجاد نقطة العودة والارتفاع، بالإضافة لنظام أمامي لمواجهة العقبات، ولتتبع الموقع هناك نظام GPS وGLONASS plus 24 عالي الدقة لتعقب الحركة، وكل هذه المستشعرات تجتمع لتمكين الطائرة من الطيران بدقة على ارتفاعات تصل لمدى أكثر من 300 قدم (100 متر) من الأرض وتستشعر العقبات على بعد 5 أمتار كما تتميز هذه الطائرة بنظام تثبيت الدوران المكون من 6 محاور مع تقلبات اتجاهية رباعية بزاوية 360 درجة، ومزودة بمصابيح LED للرحلات الجوية الليلية، ومنصات هبوط لينة، وكذلك تم ضبط جهاز تتبع (GPS) عالية الدقة وبمواصفات دقيقة جداً.

بعرض الأمر على مدير الجمرك، مستور سالم أبوثلاث؛ أمر بتحرير محضر ضبط للراكب بمعرفة محمود إبراهيم النجار، وتحريز المضبوطات وإرسالها مع الراكب للنيابة العامة للتحقيق، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.

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احباط تهريب طائرة تجسس امريكية واجهزة تتبع بمطار برج العرب

احباط تهريب طائرة تجسس امريكية واجهزة تتبع بمطار برج العرب

احباط تهريب طائرة تجسس امريكية واجهزة تتبع بمطار برج العرب

احباط تهريب طائرة تجسس امريكية واجهزة تتبع بمطار برج العرب

احباط تهريب طائرة تجسس امريكية واجهزة تتبع بمطار برج العرب

احباط تهريب طائرة تجسس امريكية واجهزة تتبع بمطار برج العرب

احباط تهريب طائرة تجسس امريكية واجهزة تتبع بمطار برج العرب