شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومى منذ استئناف حركة الطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران جدول رحلاتها اليومى، مشيرة إلى أن الشركة شهدت أمس أعلى معدل تشغيل يومى منذ استئناف حركة الطيران الدولى فى 1 يوليو الماضى.

وأوضحت الشركة أنه تم تسيير 42 رحلة جوية بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4000 راكب، من جنسيات مختلفة، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابيست، الخرطوم، نيروبى، الشارقة، البحرين، أربيل».

وأضافت أنه تم تسيير رحلتين جويتين إلى دبى وأبو ظبى وميلانو وبغداد، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة إلى الأقصر، ورحلات استثنائية إلى كل من «أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة» ورحلتين جويتين إلى «جدة» بخلاف 5 رحلات شحن جوى. وتشهد اليوم تشغيل 37 رحلة جوية بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4500 راكب بمعدل رحلة واحدة إلى «أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابيست، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، نيروبى، أبوجا، الشارقة، البحرين، بغداد، نيويورك»، ورحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبوظبى، ورحلة استثنائية الى كل من جدة والدمام، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و3 إلى الغردقة، ورحلة إلى الأقصر، بخلاف 4 رحلات شحن جوى.

وفى السياق نفسه استقبل مطار القاهرة الدولى، أمس الأول، 157 رحلة طيران دولية قادمة ومغادرة إلى عدة وجهات دولية مختلفة، تقل على متنها 16 ألفا و446 راكبا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها «نيويورك، فرانكفورت، باريس، روما، ميلانو، تورنتو، لندن، أثينا، بيروت، جدة، دبى، الشارقة الرياض وأبوظبى» وبلغت رحلات السفر 79 وتقل على متنها 7369 مسافرا، واستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 75 رحلة، أقلت على متنها 9077 مسافرا، عائدين من عدة وجهات دولية منها «لندن باريس ميلانو روما أثينا».

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران أعلنت عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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