شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مدير إدارة الطوارئ بمقعد تحت السن في انتخابات أطباء الأسنان ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المستشار كرم حجازى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الأسنان ببنى سويف، نتائج التجديد النصفى والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمود حسين مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بمديرية صحة بنى سويف بمقعد تحت السن، والدكتور ماجد صبحى طبيب بالمعاش بمقعد فوق السن بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء بنى سويف. وتنافس على مقعد تحت السن كل من الدكتور محمود حسين، والدكتور إسلام محمد يونس، والدكتور عبدالرحمن حمدان، كما تنافس على مقعد فوق السن الدكتور ماجد صبحى، والدكتور محمد مصطفى. وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار كرم حجازى وسط تأمين من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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