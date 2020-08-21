شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأوكرانية بالقاهرة: إحدى شركاتنا تساعد في العثور على المياه العذبة في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الأوكرانية في القاهرة، أنه في إطار التعاون المجتمعي الثنائي بين مصر وأوكرانيا، قامت شركة أوكرانية بناء علي طلب الأسقفية القبطية الأرثوذكسية في في أسيوط، بالبحث عن المياه العذبة الجوفية، وأضافت أن جهود شركة نفتوجاز تأتي في إطار الكشف عن الآبار من خلال البحث عن البيانات المتاحة لتغلغل المياه الجوفية في الأراضي المصرية.

وأعلنت الشركة أن سياساتها تقوم على التعاون مع المجتمعات المحلية في الأقاليم لمعالجة قضايا المجتمع بشكل مشترك،لتعزيز التنمية المستدامة للمناطق و الاقاليم التي تعمل فيها المجموعة.

وأوضحت السفارة أن الشركة المعنية هي أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في أوكرانيا ، وتقوم باستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط ومكثفات الغاز ، وتخزين الغاز والنفط ، ونقل النفط وعبوره ، تكرير وبيع منتجات البترول، لافتة إلي أن الشركة الوطنية الأوكرانية لها أعمال في التنقيب عن الغاز والاستكشاف والإنتاج وإعداد الغاز ومعالجته وتخزينه وبيع وتوريد الغاز والنفط والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال.

ومنذ عام 2006، لعبت الشركة دورا نشيطًا في قطاع البترول في مصر وتشارك في العديد من المشاريع التي تغطي إنتاج وتطوير واستكشاف احتياطيات النفط والغاز في كل من الصحراء الغربية و الصحراء الشرقية ،ونجحت في الاستثمار في أكثر من 535 مليون دولار أمريكي ، مما أدى إلى إنتاج حجم اجمالي من المنتجات التجارية (النفط والغاز) بقيمة 1175 مليون دولار أمريكي ، وبلغت حصة مصر - 718 مليون دولار أمريكي.