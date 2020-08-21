شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في عمان: إتصالات لاعتماد مستشفيات تحليل pcr قبل السفر لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت سفارة مصر في سلطنة عُمان، الجمعة، إنه بالإشارة الى قرار وجوب عمل تحليل pcr قبل السفر الى مصر اعتبارًا من أول سبتمبر ٢٠٢٠، تجري السفارة حاليًا إتصالات ومشاورات مكثفة مع وزارتيالصحة فى البلدين لاعتماد مستشفيات ومراكز تحاليل، على أن توفر تلك المستشفيات تخفيضات كبيرة فى سعر التحليل للمواطنين المصريين بمجرد إبراز جواز السفر.

وذكرت السفارة المصرية في سلطنة عُمان أنها ستقوم بالإعلان عن هذه المستشفيات ومراكز التحاليل على صفحة السفارة فور إنهاء الترتيبات.

يذكر أن الحكومة سبق أن أعلنت أنه اعتبارًا من يوم ١ سبتمبر المقبل سيتم تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين PCR على جميع القادمين من الخارج . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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