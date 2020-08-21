شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية.. وليد حسن نقيبا لأطباء أسنان القاهرة ومجدى صلاح للجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، والتى تم عقدها اليوم الجمعة، 21 أغسطس 2020، فوز الدكتور مجدى صلاح، بمقعد نقيب أطباء أسنان الجيزة، والدكتورة عزة شحاتة بعضوية مجلس نقابة أطباء الأسنان الفرعية بالجيزة، فوق سن 15 سنة، والدكتور أحمد الشيال عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان تحت سن 15 سنة.

فيما أوضحت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفى، فوز الدكتور وليد حسن بمقعد نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور طارق سيد، عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بالقاهرة، فوق سن 15 سنة، والدكتور حازم عزت البرى، بمقعد عضو مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة القاهرة، تحت سن 15 سنة.

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وكانت قد أوضحت المؤشرات الأولية تقدم الدكتور إيهاب هيكل، مُرشح قائمة المستقبل، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان بحوالى 1929 صوت، مقابل 699 صوتا لأقرب منافسيه الدكتور حسام أبو ساطى، و150 صوتا للدكتور ياسر الجندى، وتأتى تلك المؤشرات الأولية، بعد الانتهاء من فرز حوالى 19 لجنة، واستمرار فرز أصوات باقى المحافظات.

وأجرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، انتخابات التجديد النصفى، اليوم الجمعة، 21 أغسطس 2020، لاختيار النقيب العام لأطباء الأسنان، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.